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CORTESÍA | Abilio Isaac Torres Domínguez es oriundo de la provincia de Coclé. Es emprendor, músico, acordeonista y director de la agrupación “Los Chicos del Impacto”.
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ML | aFICHE DEL EVENTO.
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Maribel Salomón
14 de agosto de 2026

Desde muy pequeño, Abilio Isaac Torres Domínguez sintió una conexión especial con la música típica panameña. Según contó, a los cuatro o cinco años ya confeccionaba acordeones de cartón y soñaba con interpretar las melodías que escuchaba de figuras como Alfredo Escudero y Jean Carrizo.

Con el apoyo de su padre, este artista comenzó a adquirir sus primeros instrumentos y alrededor de 2012 formó su agrupación “Los Chicos del Impacto”, junto a jóvenes músicos de Penonomé.

El acordeonista destacó que uno de sus primeros aprendizajes llegó de la mano de un músico de su comunidad, quien le enseñó dos piezas. Después continuó aprendiendo por su cuenta, escuchando canciones en la radio y repitiéndolas con su acordeón.

Desde que inició con su agrupación, Torres calcula que han grabado entre siete y ocho temas. Además, explicó que “la cumbia sigue siendo uno de los pilares de mi propuesta, ahora me estoy inclinando por temas románticos, de amor y desamor. Ya con el grupo nos hemos dedicado un poquito más a los temas más románticos”.

El acordeonista también reconoció el crecimiento de nuevos talentos dentro del género y considera que la participación de los jóvenes es clave para mantener viva la música típica. “Se está incursionando mucha juventud y eso es lo bueno porque pienso yo que no se va a perder la música típica, que es lo esencial de nosotros los panameños”, afirmó.

Su música típica llegará a Congo de Penonomé

ml | Abilio Torres y su agrupación se presentarán este sábado, 15 de agosto, en las fiestas patronales de Congo de Penonomé, Coclé, donde llevarán su propuesta musical al público de la región, al finalizar las actividades de cabalgatas. El acordeonista invitó a sus seguidores a respaldar el talento local y a disfrutar de una noche dedicada a la música típica. La entrada al baile tiene un costo de $5.

Crónica
de vida

Oriundo de la provincia de Coclé, Abilio no solo es músico y director de conjunto, sino también emprendedor y organizador de eventos típicos.

Es profesor y estudió la Licenciatura de Música en el Instituto Nacional de Cultura de Panamá.

En el 2025 participó en el concurso Nuevas Semillas Típicas, buscando ganar en la categoría El Artista Nueva Revelación.

Promociona “Mi dulce pecado”, de Arístides Ramos, y tiene otro tema como: “Tus ojitos me vuelven loco”.

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