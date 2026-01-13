$!¡A reír en el teatro!

El teatro panameño inicia su temporada 2026 con propuestas hilarantes y entretenidas para complacer a toda la familia.

Este 14 de enero inicia la temporada de “Push Button 2”, en el Teatro Estrellas, con actores de la talla de Paulo Wong, Laurie Muñoz, Miguel Ángel Macías y Vivian de León.

Para el 15 de enero, en el Teatro La Plaza, será el debut de la obra “Otra Vez papá... después de los 60”, una divertida comedia con Aarón Zebede y Flor Caminero; mientras que la obra “Niñero con Derechos” estrenará en el Teatro ABA.

El domingo 18 de enero se abren las presentaciones infantiles y escénicas con: “El gato con botas” (libreto y dirección de Abdiel Tapia) en el Teatro West, Arraiján; “Las Guerreras K-pop” (libreto y dirección de Carlos Quintana) en el Teatro Estrellas; y “Los tres cerditos y el lobo” en el Telón, teatro Studio.

Además, se mantienen en cartelera “Willy Wonka”, en el Teatro ABA y “Secretos del Ratón Pérez”, en el Teatro Pacific.