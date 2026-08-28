99 pisos hacia una trama de miedo

m.salomón | Una carta sin remitente, dos palabras y un ascensor que desciende 99 pisos dan inicio a “Memento Mori”, la historia de suspenso del escritor panameño Juan Ignacio Vasallo Natalini. “Imagínate si recibieras una carta sin destinatario, sin dirección, sin remitente, sin absolutamente nada, más que dos palabras que dicen Memento Mori”, relató Vasallo Natalini.

Según el escritor, la carta lleva al protagonista hasta una tienda de antigüedades, donde un ascensor lo conduce a un instituto arcaico que investiga casos paranormales. Allí deberá investigar el asesinato de sus padres.

Vasallo Natalini contó que comenzó a escribir a los 8 años y publicó por primera vez en 2024. “Simplemente tengo ganas de contar historias, especialmente si van al cine”, explicó, destacando su interés por crear historias que puedan convertirse en películas.

El autor también destacó que utiliza la ficción para exagerar situaciones de la realidad y generar reflexión. Además, detalló que “la obra en ‘Memento Mori’, la frase significa ‘recuerda que eres mortal, recuerda que morirás’, un concepto que está relacionado con aprovechar el tiempo y evitar el conformismo”.

También, el narrador explicó que “para escribir mis obras siempre empiezo con una pregunta, porque cada historia debe tener un trasfondo, una filosofía y un mensaje para el lector”.

Sus obras están disponible en el stand 63 de la Feria Internacional del Libro y en sus redes sociales como @juan_vasallo_.