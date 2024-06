“40 Años al Servicio de la Niñez”, el libro que recoge la historia de la Fundación Mary Arias

En un emotivo encuentro en la Biblioteca Nacional este martes, 18 de junio, la Fundación Mary Arias presentó su libro de memorias “40 Años al Servicio de la Niñez” e hizo entrega oficial de sus operaciones al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

La periodista Amalia Aguilar estuvo a cargo de la investigación, redacción y producción de este libro que recoge la historia y compromiso de la fundación a beneficio de la niñez con parálisis cerebral de Panamá.

La señora Mary Morgan, presidenta de la Fundación Mary Arias, dijo que sentía una enorme felicidad al saber que no se había arado en el amar y que el esfuerzo rindió frutos. “Tal y como contemplan nuestros estatutos, las instalaciones que fuimos desarrollando a lo largo de 40 años han quedado en manos del IPHE, cuyos funcionarios comparten y viven el amor por los niños, ese amor que motivó la creación de esta fundación”, agregó.

Recordó que esta institución, conocida por organizar Juvenalia y Tele Japai, surgió tras encontrarse a un pequeño con parálisis cerebral en malas condiciones.

Morgan agregó que: “Lo encontré amarrado con una cadenita a la pata de un mueble y eso me conmovió. Me di cuenta de que ese acto no era por maldad, sino pura ignorancia de la familia; ellos no sabían que esa criatura tenía sensibilidad y que podía aprender, además de estimularse. Ahí me dije ‘Esto no puede ser’ y me fijé empezar una campaña que, por suerte, todos los medios de entonces apoyaron. Me propuse difundir que esta enfermedad se puede atender y mejorar”.

De cara al futuro, dijo que le gustaría ver la continuidad de las obras. “Deseo ver a más chicas jóvenes haciendo cosas por las personas con discapacidades. Quisiera que vieran que todo se puede hacer cuando uno se lo propone y es que también el pueblo panameño es un pueblo bueno”.

Asimismo, agradeció a los padres de familia que confiaron sus hijos a la organización sin fines de lucro y a todas las personas que formaron parte de la primera Junta Directiva de la Fundación y a los miembros de la actual, entre ellos la señora Mercedes Eleta de Brenes, la doctora Carmen Báez y el señor Simón Tejeira.

Por su parte, Marisa Canales Díaz, directora general del IPHE, comentó que el traspaso abarca muebles, equipos especializados e infraestructuras.

Afirmó que: “Vamos a continuar con el legado administrativo, financiero y la buena voluntad de atender a esta población. Son cuatro lugares que nos están dejando, los cuales están ubicados en Puerto Armuelles, Panamá Oeste, Santa Librada y Panamá Centro”.

El plan también es mejorar los abordajes técnicos especializados para esta población, aseguró.