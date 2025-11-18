“182: ¡Auxilio!”, alerta de violencia

La obra teatral “182: ¡Auxilio!”, escrita y dirigida por Abdiel Tapia, se presentará del 25 al 30 de noviembre en El Saloncito de Abdiel, en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

El montaje, concebido para un espacio íntimo de 35 butacas, busca exponer las distintas formas de violencia que viven muchas mujeres más allá de la agresión física.

La historia sigue a cuatro féminas que llegan a un centro de ayuda tras llamar al número panameño 182, línea de atención para víctimas de violencia. A través de escenas construidas en flashbacks, cada una narra lo que ha vivido.

Tapia explicó que la obra plantea que “la agresión contra la mujer no solamente es con golpes” y que la intención es mostrar que existen formas de violencia que suelen pasar desapercibidas o normalizarse.

El elenco está conformado por Janett Vásquez, Nini Ríos, Kathyuska Forde, Nilka Solis, María Villalaz, Abdiel Tapia y otros.

Las funciones serán a partir de las 8:00 p.m., con una entrada general de $20. Los boletos pueden adquirirse al WhatsApp 6510-6796 o mediante las redes sociales de @elsaloncitodeabdiel.

Para el escritor y director Tapia, la obra es un llamado urgente a la reflexión: “La idea es mostrar estas violencias y cómo cada una de ellas las enfrenta. Pedir ayuda es posible, y el 182 está ahí para eso”.