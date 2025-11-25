15 años de héroes, una edición para la juventud

El próximo 26 de noviembre, Héroes por Panamá regresa con una edición especial que marca 15 años destacando a personas que impulsan cambios reales en sus comunidades.

Este año, el proyecto de TVN Media suma una nueva categoría que pone en el centro a la juventud: Héroes Jóvenes que Transforman Vidas, una vitrina para iniciativas frescas creativas y llenas de impacto social.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha reconocido y fortalecido a más de ciento treinta héroes panameños y ha logrado impactar de forma directa a más de un millón de personas y 1.4 millones de manera indirecta.

La edición de este año presenta a jóvenes como: Edwin Quintero, defensor de la salud mental infantil; Marlene Matos, impulsadora del activismo ambiental juvenil y el paramédico Ronnie De Gracia, que brinda apoyo a la población que se encuentra sin hogar.

También destaca a: Carlos Rodríguez, quien usa el deporte como herramienta de transformación social; Claudia Vidal, promotora de la salud y el bienestar femenino; Alejandro Fasquelle, promotor del reciclaje con impacto comunitario y Celeste Serrano, quien lleva salud y esperanza a las familias de niños que enfrentan enfermedades.