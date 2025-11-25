Cultura

15 años de héroes, una edición para la juventud

Este programa es una plataforma que busca dar visibilidad y también acompañar las causas, organización o fundación de personas que mejoran el país

15 años de héroes, una edición para la juventud
ML | Gala de la edición 2024 de Héroes por Panamá.
Maribel Salomón
25 de noviembre de 2025

El próximo 26 de noviembre, Héroes por Panamá regresa con una edición especial que marca 15 años destacando a personas que impulsan cambios reales en sus comunidades.

Este año, el proyecto de TVN Media suma una nueva categoría que pone en el centro a la juventud: Héroes Jóvenes que Transforman Vidas, una vitrina para iniciativas frescas creativas y llenas de impacto social.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha reconocido y fortalecido a más de ciento treinta héroes panameños y ha logrado impactar de forma directa a más de un millón de personas y 1.4 millones de manera indirecta.

La edición de este año presenta a jóvenes como: Edwin Quintero, defensor de la salud mental infantil; Marlene Matos, impulsadora del activismo ambiental juvenil y el paramédico Ronnie De Gracia, que brinda apoyo a la población que se encuentra sin hogar.

También destaca a: Carlos Rodríguez, quien usa el deporte como herramienta de transformación social; Claudia Vidal, promotora de la salud y el bienestar femenino; Alejandro Fasquelle, promotor del reciclaje con impacto comunitario y Celeste Serrano, quien lleva salud y esperanza a las familias de niños que enfrentan enfermedades.

Las votaciones por su héroe favorito son en www.heroesporpanama.com y la gran gala es este miércoles a las 8 p.m., por TVN.
Tags:
jóvenes
|
TVN
|
Héroes por Panamá
|
obras beneficas
|
Panamá
|