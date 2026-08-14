Cotilleo sin pesar

Una tendencia en redes innecesaria

Una tendencia en redes innecesaria
Zulema Emanuel
14 de agosto de 2026

Se ha vuelto viral en redes la tendencia conocida como “farmear aura”, replicada por creadores de contenido y jóvenes en las escuelas, al punto de que en algunos centros organizan torneos para escoger a quien lo hace mejor.

Me parece una práctica sin sentido que no aporta ningún beneficio al desarrollo personal. Valdría más la pena dedicar ese tiempo a leer un libro, aprender un nuevo idioma o adquirir una herramienta útil para la vida.

Es fundamental ser juiciosos y muy sensatos para distinguir qué nos aporta y qué, definitivamente, debemos dejar pasar.

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Panamá
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