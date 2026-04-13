La producción realizada por el cantante puertorriqueño Farruko, en la que muestra lo mejor de Panamá, desde la cultura, gastronomía y las leyendas del género urbano hasta la nueva ola de exponentes y paisajes de diversas regiones, incluidas las comarcas, representa una proyección importante para el país.

Ver el documental de todo lo que grabó durante su visita tras los Premios Juventud fue impresionante. Es una muestra de que, en ocasiones, no valoramos lo suficiente lo que tenemos; sin embargo, el potencial está ahí y no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra nación.