Una oferta cultural variada

En 14 días inicia la Feria Internacional del Libro de Panamá, que este año cuenta con 36 escritores internacionales invitados, una cifra que crece año tras año gracias al esfuerzo de la organización y del círculo cultural del país. A ellos se suman decenas de autores panameños que presentarán sus nuevos títulos en géneros tan variados como ficción, gastronomía, historia, tecnología, periodismo, derechos de la mujer, literatura infantil, desarrollo personal, emprendimiento, economía y otros. La oferta es amplia y está dirigida a un público de todas las edades.