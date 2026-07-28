Una muestra del talento

El fin de semana se celebró en nuestro país el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un evento que reunió a más de mil niños de 21 países y en el cual 276 jóvenes panameños se coronaron campeones de sus categorías, demostrando que en Panamá hay talento para todo, hasta en la aritmética.Esta es una de las competencias académicas más importantes a nivel internacional y qué bueno que se haya desarrollado por primera vez en el istmo, pues es una muestra de que estudiar sí paga y que el tema educativo también puede atraer turistas.