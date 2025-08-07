Una labor admirable

La historia del joven, de 22 años, que se hizo viral por tapar los huecos de la calle por su cuenta, es admirable. Aunque no sabe nada de ingeniería y estudia Administración de Empresas, aprovechó los tutoriales de YouTube y TikTok, y con información de ChatGPT ha logrado llevar esta tarea adelante.

También ha recibido uno que otro consejo de un ingeniero que lo ha visto trabajando.

Muchos dirán que ese no es su trabajo y que el Estado destina millones de dólares para reparar las avenidas, pero también está el tema de qué haces por la sociedad y cómo contribuyes a mejorar tu entorno.