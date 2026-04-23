Una herramienta de transformación

Hay quienes subestiman el valor del arte para transformar la vida; sin embargo, los resultados de los programas culturales cuentan otra historia. Existen niños que, tras ser rescatados de entornos vulnerables, ven en la música, el cine, la pintura, la literatura y otras disciplinas una plataforma para superarse, ayudar a sus familias y ampliar sus horizontes.

Es impresionante el cambio que logran, y a eso es a lo que debemos apostar, no solo desde el Gobierno, sino también como sociedad: aplaudiendo sus pequeños pasos, asistiendo a sus presentaciones y reconociendo su talento.