Un turismo responsable

Panamá tiene muchos parajes turísticos por conocer y redescubrir. En los últimos años se han promocionado en redes sociales sitios espectaculares que parecen sacados de una revista. El problema es que para llegar a ellos se requieren horas de caminata, el trayecto es difícil en auto o, en ocasiones, ni siquiera existen vías de acceso.

Por eso, es fundamental no viajar solo y conocer estos nuevos destinos con responsabilidad, siempre en compañía de un guía certificado o un lugareño que pueda orientarlo en todo momento y evitar situaciones desafortunadas.