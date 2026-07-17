Cotilleo sin pesar

Un peligro al volante

Un peligro al volante
Zulema Emanuel
17 de julio de 2026

Hay gente que es tan adicta al celular que no se da cuenta de que tiene un problema. Cada vez que escucha el sonido de una notificación, corre a ver de qué se trata; el verdadero peligro surge cuando esta acción se realiza al manejar.

Hace unos días, una mujer casi atropella a un grupo de personas en Paitilla porque no se percató de que los demás carros se habían detenido para dejar a la gente pasar por las líneas de seguridad, ya que estaba más pendiente de su móvil que de lo que pasaba en la avenida. Y como ella, hay muchos que manejan despistados en Panamá.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR