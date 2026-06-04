Cotilleo sin pesar

¡Un patinazo!

¡Un patinazo!
Zulema Emanuel
04 de junio de 2026

El polémico video de Ana Lucía Herrera, en el que comparaba el color de un electrodoméstico con una mujer negra, generó un intenso debate en redes y dividió opiniones. Por un lado, los que calificaron la publicación como “racista y clasista” y, por el otro, quienes la defendieron aduciendo que se trataba de humor. Sin embargo, este último grupo parece no dimensionar el peso de los términos utilizados; aunque se comprenda que la acción no fue deliberada, el contenido fue un “patinazo”, ya que bajo la excusa del humor no es correcto ofender a una etnia.

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