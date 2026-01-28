Cotilleo sin pesar

¿Tiene que volver la Junta de Censura?

Zulema Emanuel
28 de enero de 2026

En 2005 se derogó en Panamá la Junta Nacional de Censura, organismo que controlaba y clasificaba películas, canciones y espectáculos públicos con el fin de restringir contenidos considerados sensibles.

Tras dos décadas de su ausencia, el debate sobre su regreso se aviva, impulsado por el rechazo a las “pseudocanciones” actuales, tanto nacionales como internacionales. Si bien la música es arte, parte de la oferta actual se cataloga como “porno auditivo”; lo alarmante no es solo su creación, sino la aceptación masiva de quienes lo celebran y consumen.

