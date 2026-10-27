Su compañía también sana

El vínculo entre las mascotas y sus dueños va más allá de la compañía. Estos animales son parte de la familia, brindan afecto y pueden aportar al bienestar emocional de niño, jóvenes y adultos. Incluso, se convierten en un apoyo terapéutico en determinados tratamientos.

Para muchas personas sonará irreal pero esta compañía ayuda a aliviar la soledad, reducir el estrés y brindar seguridad en el hogar. Por eso, es importante reconocer que el duelo por una mascota merece respeto y que el amor que dejan también forma parte de cada historia.