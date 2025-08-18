Son cápsulas del tiempo

Los dispositivos clásicos tienen esa magia especial de transportarnos al pasado. No es solo por la funcionalidad, sino también por la nostalgia que despiertan. Nos traen recuerdos de una época diferente, quizás más simple, o de momentos que marcaron nuestra vida.

Nos hacen reflexionar en cómo ha evolucionado la tecnología. Por ejemplo, los walkman pasaron a discman y luego a los MP3. O en aquellas televisiones que no tenían control remoto (¡sí, tenías que levantarte para cambiar de canal!). Ni hablar de las consolas de videojuegos y las primeras computadoras de juguete.