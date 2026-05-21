Cotilleo sin pesar

Solo piensan en contenido

Solo piensan en contenido
Zulema Emanuel
21 de mayo de 2026

Más allá de los medios de comunicación, que seguimos reglas estrictas para informar un suceso de forma responsable y verificada, han aparecido muchas cuentas en redes sociales que se aprovechan del dolor ajeno y la tragedia para crear contenido de manera deshumanizante, especulando y tergiversando los datos.

Se les olvida que quienes aparecen en esas publicaciones son personas con familia y amigos que, además de sufrir por el incidente, tienen que lidiar con contenidos que los deshumanizan solo por el afán de “generar likes”. Esto es preocupante y debe regularse.

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Panamá
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