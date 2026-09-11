Se olvidaron de la Metrocultura

Es increíble cómo hay personas que necesitan tener a un policía al lado o a alguien verificando que cumplan las reglas para poder acatarlas.

Y digo esto porque, por más que en el Metro de Panamá las normas están pegadas en cada vagón y en un tamaño bastante legible, los usuarios las ignoran. Se ponen a ver Instagram y escuchan los videos o los audios a todo volumen. Y ni hablar de quienes responden una llamada: todos nos tenemos que enterar de lo que dicen.

Pienso que es una falta total de educación y de respeto, pues no les importa con los demás.