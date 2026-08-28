Cotilleo sin pesar

Se despide la fiesta de las letras

Se despide la fiesta de las letras
Zulema Emanuel
28 de agosto de 2026

La Feria Internacional del Libro entra en su recta final. Quedan tres días de intensa actividad, lanzamientos de libros, conversatorios, talleres y presentaciones artísticas, entre otras propuestas.

Me ha gustado ver cómo, en medio de la prisa digital, muchas personas, especialmente jóvenes, se han tomado el tiempo de asistir a este evento, escuchar a los escritores y detenerse a mirar un libro para explorar sus páginas. Debemos recordar que la lectura no es solo un refugio, sino también un acto de resistencia que ensancha nuestra empatía y rescata la memoria colectiva.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR