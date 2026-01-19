Se aprovechan de la buena fe

Hay que tener mucho cuidado a quién se ayuda en estos tiempos. Actualmente, los ciberdelincuentes han empezado a escribir a través de Instagram solicitando transferencias de dinero para, supuestamente, solucionar problemas urgentes con la promesa de devolverlo.

Algo que, por supuesto, nunca ocurre. Estos mensajes se envían de forma masiva para ver quién cae, variando ligeramente las historias y los montos solicitados. Estas personas solo se aprovechan de la buena voluntad ajena mediante engaños y recurriendo a la lástima.