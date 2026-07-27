Salir a caminar es jugarse la vida

Cada día queda más claro que el peatón es el gran olvidado de nuestras calles. Caminar implica esquivar aceras rotas o inexistentes, obras que quedan a medio hacer y conductores que rara vez ceden el paso. Parece que las vías fueron diseñadas solo para los carros, mientras quienes caminan deben ingeniárselas para llegar a su destino sin poner en riesgo su vida. No es normal en pleno 2026 cruzar una calle aún genere miedo. El problema no es caminar, sino que las calles parecen decirle al peatón que está estorbando y que no es prioridad.