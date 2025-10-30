Hace unos días, leí el testimonio de una doctora que contaba que la esposa de un hombre, que sufrió un accidente de tránsito, se enteró del suceso porque el video se hizo viral en las redes sociales, y revisando la plataforma lo vio. Parece una historia irreal, pero uno se pone a reflexionar qué haría en su lugar si se entera de que un familiar tuvo un incidente por videos en estas apps.

Hay quienes graban sucesos de tránsito y los suben sin importar que la víctima tiene familia y que el impacto de ver a un ser querido en una situación como esa puede acarrearle un estrés u otro problema de salud.