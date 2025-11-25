Producciones panameñas triunfan

El talento panameño se abre paso en el extranjero, demostrando que en nuestro país se pueden crear producciones de calidad con sello de exportación.

Una muestra de ello son las películas “Me dicen el Panzer” y “Querido Trópico”, que obtuvieron premios internacionales: una en Estados Unidos y otra en Suiza. Ambas producciones fueron financiadas por el Concurso Nacional de Fondo Cine del Ministerio de Cultura. Ojalá que los recursos destinados a este certamen se mantengan e incrementen cada año, pues en el país existe gente muy creativa.