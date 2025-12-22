Pasar de la crítica a la empatía

Emitir juicios y criticar personas, situaciones o cosas es algo que solemos hacer con facilidad, a veces de forma inconsciente o bajo el disfraz de una “crítica constructiva” con la excusa de ayudar a mejorar. Sin embargo, nos resulta difícil ponernos en los zapatos de los demás, comprenderlos y ser empáticos.

Este es un aspecto en el que debemos empezar a trabajar, ya que fortalece las relaciones, favorece la comunicación real, reduce los conflictos, nos humaniza y genera entornos más saludables. Lograrlo debería ser una meta prioritaria desde ahora.