No todo debe compartirse en redes

En la actualidad, ha surgido una tendencia a ventilar la intimidad sin filtro en las redes sociales, bajo la excusa de la transparencia y con el afán de conectar con los seguidores. Sin embargo, se está cayendo en un abuso: se confunde la autenticidad con el desconocimiento de la vida privada, ignorando que no todo contenido es apto para estas plataformas.

Resulta sorprendente el tipo de revelaciones que se difunden, asuntos que jamás deberían salir de las cuatro paredes del hogar y cuya exposición en un live de Instagram es innecesaria.