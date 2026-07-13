No son para realizar acrobacias

Es verdad que los bailes son una expresión cultural; sin embargo, realizarlos en el transporte público en movimiento es un desafío a la seguridad, tanto de quienes los ejecutan como de los demás usuarios a bordo.

Hay quienes se sienten protagonistas de películas y quieren utilizar los pasamanos y barandas de los buses para hacer acrobacias, a pesar de que en reiteradas ocasiones se han hecho llamados de atención, ya que estos elementos fueron instalados para la estabilidad y el resguardo de los pasajeros, no para hacer piruetas. Hay que seguir las normas.