Tras el sismo, hay quienes están pendientes de qué creador de contenido, artista o personalidad apoya más a las comunidades afectadas, ya sea para destacarlo o para acusarlo de querer figurar.Pienso que no se debe banalizar esta situación, pues es un asunto complejo: hay personas sufriendo que ni siquiera saben cómo llegarán al final de la semana, ya que lo perdieron todo y están en zonas remotas adonde la ayuda aún no ha podido llegar.Más que criticar lo que hacen los demás, debemos aportar sin juzgar, recordando que esto no es una competencia