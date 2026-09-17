La existencia de cuevas inexploradas en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, demuestra una vez más la riqueza natural de nuestro país y reafirma que aún quedan muchos tesoros por descubrir.Estos sitios representan atractivos destinos que se pueden impulsar para el turismo y la investigación científica. Sin embargo, para potenciar esta región y beneficiarla a través del turismo, se requiere una delimitación clara del área, la presencia de guías expertos y un plan de desarrollo bien estructurado.