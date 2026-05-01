Más allá de un día libre

Hoy celebramos el Día Internacional del Trabajador, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el impacto del esfuerzo humano en la construcción de la identidad y el tejido social de la nación.

Más allá de un día de descanso en el calendario, esta es una oportunidad para profundizar en el conocimiento de nuestros derechos laborales, las luchas obreras y el papel que desempeñaron diversas figuras en la edificación de un mejor país.

En internet se encuentran múltiples historias de hombres y mujeres que han marcado la diferencia y que se mantienen como ejemplos a seguir; después de todo, cada uno de nosotros forma parte de la fuerza trabajadora.