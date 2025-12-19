Mañana, no es un día de celebración

Mañana, 20 de diciembre, es Día de Duelo Nacional; una fecha en la que honramos la memoria de las víctimas de 1989 y reflexionamos sobre nuestra soberanía. Durante toda la semana se han desarrollado diversas actividades culturales que se intensificarán este sábado. La programación incluye recorridos históricos guiados, proyecciones de películas sobre la invasión, charlas y muestras de arte. La mayoría de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para profundizar en los detalles de nuestra historia