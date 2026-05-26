Lucran con el dolor ajeno

Hay gente mala, pero al extremo. Hace unos días leí que compartieron la publicación de alguien que necesitaba donantes de sangre; dos personas la contactaron diciendo que ayudarían, pero pidieron apoyo económico para la gasolina. En medio de la desesperación, la familia les envió el dinero para el combustible, pero los supuestos voluntarios nunca llegaron.

Eso no se hace. Es una muestra de que existen estafadores capaces de aprovecharse de la más mínima necesidad para despojar a sus víctimas de su dinero, sin importarles en lo absoluto el dolor ajeno.