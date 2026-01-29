Parece repetitivo, pero aún mucha gente cae en las “estafas nigerianas”. Este fraude de pago por adelantado consiste en un delincuente que finge ser una autoridad o una persona adinerada para solicitar ayuda al transferir una gran suma de dinero o prometer una herencia; por supuesto, el resultado es siempre la pérdida de plata y un problema.

Asimismo, muchos ceden ante los “cinco segundos de descuido” durante llamadas a mitad de la noche, en las que se les pide transferir fondos para apoyar a un supuesto familiar enfermo. Es vital no ceder ante la presión y verificar la información.