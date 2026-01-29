Cotilleo sin pesar

Los cinco segundos de descuido

Los cinco segundos de descuido
Zulema Emanuel
29 de enero de 2026

Parece repetitivo, pero aún mucha gente cae en las “estafas nigerianas”. Este fraude de pago por adelantado consiste en un delincuente que finge ser una autoridad o una persona adinerada para solicitar ayuda al transferir una gran suma de dinero o prometer una herencia; por supuesto, el resultado es siempre la pérdida de plata y un problema.

Asimismo, muchos ceden ante los “cinco segundos de descuido” durante llamadas a mitad de la noche, en las que se les pide transferir fondos para apoyar a un supuesto familiar enfermo. Es vital no ceder ante la presión y verificar la información.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR