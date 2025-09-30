Los cinco segundos

Parece irreal, pero en cuestión de segundos, los estafadores pueden despojarlo de sus datos personales, dinero, cuenta de WhatsApp y mucho más.

Por eso, es importante tomarse el tiempo de revisar bien los mensajes que le envían y, si provienen de números desconocidos, debe desconfiar. La cifra de casos de estafa registrados por el Ministerio Público en lo que va del año demuestra la urgente necesidad de hablar más sobre temas digitales para evitar que más personas sean víctimas de individuos cuyo propósito de vida es aprovecharse de otros.