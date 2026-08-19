Cotilleo sin pesar

Las redes no perdonan

Las redes no perdonan
Maribel Salomón
19 de agosto de 2026

Ser influencer también tiene su precio. En el país, las redes han demostrado que una publicación, colaboración o postura puede generar críticas en cuestión de horas. Algunos creadores han sido señalados y cuestionados, pero también hay quienes parecen olvidar que fueron ellos mismos quienes decidieron convertir parte de su vida en contenido público.

Si se muestran, opinan y construyen una comunidad alrededor de lo que hacen, también deben entender que habrá personas que no estarán de acuerdo y que cuestionarán sus decisiones. Eso sí, criticar no debería ser sinónimo de faltar al respeto.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR