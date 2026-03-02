En Panamá, las personas pecan de “buena gente”, creen todo lo que les dicen sin antes verificar o consultar con otros, y siempre hay alguien que se aprovecha. Esto ocurre, en especial, con aquellos que participan en concursos de belleza. Parece mentira, pero siempre salen a relucir escándalos, desacuerdos y hasta denuncias por incumplir con lo pactado.

Hay que leer bien los contratos y buscar asesoría si no se entiende algo; además, es necesario saber que ese documento solo es válido cuando está firmado por ambas partes. Ninguna persona lo puede acosar o intimidar por algo que no es legal.