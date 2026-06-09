Cotilleo sin pesar

Las iniciativas comunitarias

Las iniciativas comunitarias
Zulema Emanuel
09 de junio de 2026

Qué interesante es que un grupo de residentes de Lídice, en Capira, se haya organizado para impulsar la creación de un museo comunitario, ya que consideran importante rescatar su historia y transmitirla a las nuevas generaciones.

Hay datos curiosos que no todos conocen del lugar y que son dignos de resaltar. Esta iniciativa comunitaria debe replicarse en otras regiones del país, en especial en las áreas donde no cuentan con un museo en funcionamiento; pues, si se estructura bien, podría convertirse en un sitio turístico que genere ingresos para realizar obras en favor de los lugareños.

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Panamá
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