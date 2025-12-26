La vida se trata de compartir

Siempre se dice que los seres humanos somos sociables porque tenemos la necesidad innata de vivir en grupo, interactuar y formar relaciones para sobrevivir y prosperar. A esto debemos sumarle la capacidad de compartir, esa virtud que transforma cualquier esfuerzo en un logro colectivo.

No se trata solo de dar bienes materiales; también se comparten conocimientos, experiencias y afectos. Muchas veces, aquello que no se puede comprar resulta ser lo más valioso, pues es lo que realmente se siente. Por eso, en estos últimos días de diciembre, aproveche para compartir con quienes más quiere.