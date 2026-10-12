La vida se estremeció en segundos

En un parpadeo, la tierra le recordó a Panamá su frágil condición. El potente sismo y su incesante cadena de réplicas quebraron la rutina nacional y mostraron nuestra profunda vulnerabilidad. Sin embargo, en medio del pánico y del susto, también hubo muestras de solidaridad: personas apoyando a sus vecinos y donando para quienes lo perdieron todo.

Este sobresalto geológico debe dejarnos una lección urgente, la prevención no es opcional. Frente a la imprevisible furia de la naturaleza, la verdadera resistencia reside en la unión y preparación.