La solidaridad no es espectáculo

Burkina Faso aprobó una ley que sanciona directamente a los influencers y a quienes utilizan la ayuda humanitaria que brindan a las personas más vulnerables para grabarlas y exponerlas en redes sociales con el fin de ganar likes y seguidores.

Ahora, quienes visiten ese país y busquen crear contenido mostrando cómo les dan dinero, comida u otros artículos a menores en situación de pobreza, serán sancionados. Aclararon que, con esta medida no se busca impedir que la gente siga apoyando, sino defender que la solidaridad no debe ser un espectáculo. Me parece excelente.