La seguridad digital

Las nuevas aplicaciones y herramientas con IA plantean una serie de desafíos en materia de seguridad digital, en especial para los niños.

Mientras antes los chicos veían más YouTube, ahora entran a consultar plataformas como ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Microsoft Copilot, por mencionar algunas, según un informe de Kaspersky, en donde encuentran todo tipo de información.

Por eso, los expertos recomiendan que, más allá de limitar el tiempo en pantalla, los padres y cuidadores estén pendientes de qué ven sus pequeños y los ayuden a desarrollar el criterio.