Hoy se conmemora el Día del Periodista, una fecha para reflexionar sobre la profesión, en especial en esta era de inteligencia artificial, en la que algunos intentan trasladar la responsabilidad periodística a herramientas tecnológicas.

La realidad es que con las diferentes apps se pueden generar contenidos; sin embargo, debemos ser más rigurosos, verificar y contrastar con las fuentes la información, porque estas herramientas nos ayudan a agilizar la labor, pero no deben usarse sin dirección ni dejar que hagan todo el trabajo, ya que la responsabilidad del contenido siempre será del periodista.