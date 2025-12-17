Diciembre es el mes en que históricamente se registran más accidentes de tránsito, y parte de esta incidencia se debe a la falta de cultura vial.

La gente maneja de forma desordenada y desesperada, se siente en una pista de carreras, aunque está en la ciudad y generalmente hay alto tráfico. No respetan las señales y, por supuesto, ceder el paso o hacer un alto es algo que eliminan durante estas fechas. ¡Y esto está muy mal!

Lo peor es que cometen la infracción y tienen el descaro de echarle la culpa a otros. Ante estas situaciones, hay que armarse de paciencia, contar hasta mil y cumplir con las reglas.