La dieta de “Las princesas”

Es fundamental tener cuidado con lo que los niños y adolescentes ven en las redes. En plataformas como TikTok se ha popularizado la peligrosa “dieta de las princesas”.

Según se ha publicado, algunos influencers explican que cada día se dedica a una princesa de Disney: en el de la Bella Durmiente solo se puede tomar té; en el de Blancanieves, se come manzana; en el de la Sirenita, solo agua; en el de Pocahontas, verduras; y así sucesivamente.

De ahí la importancia de supervisar los contenidos a los que están expuestos y de conversar con ellos sobre estos temas.