Cotilleo sin pesar

La capacitación es la clave

La capacitación es la clave
Zulema Emanuel
18 de junio de 2026

Hay quienes piensan que después de que terminan sus estudios universitarios o tienen muchos años en un trabajo ya no necesitan capacitarse, pero están muy equivocados.

El conocimiento nunca está de más y siempre es importante adquirir nuevas herramientas para mejorar los procesos que realizan o aprender a realizar una nueva labor.

Qué bueno que haya organizaciones, embajadas e instituciones que impulsen la capacitación de los jóvenes, especialmente en inteligencia artificial y ciberseguridad, que son los temas del momento.

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Panamá
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