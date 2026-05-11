Industria del cine impone límites a la IA

Las premiaciones más importantes del mundo cinematográfico, como los Óscar y los Globos de Oro, han actualizado sus normas para evitar que compitan producciones con actores generados mediante inteligencia artificial.

Asimismo, han restringido la aceptación de guiones creados con IA, ya que el uso de esta tecnología en el entretenimiento es un tema sensible que preocupa a actores y escritores.

Las organizaciones detallaron que solo serán elegibles las producciones que utilicen IA para mejorar técnicas cosméticas, sin reemplazar por completo la actuación humana. Esto marca un precedente histórico en la industria.