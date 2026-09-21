Cotilleo sin pesar

Historias más cercanas

Historias más cercanas
Gina Arias Rivera
21 de septiembre de 2026

Los panameños debemos seguir consumiendo historias locales para darle el impulso que necesita la industria cinematográfica en Panamá. El consumidor promedio tiene acceso a plataformas de streaming con series y películas con las que difícilmente puede sentirse identificado. Historias sobre hockey sobre hielo o navidades blancas no necesariamente representan nuestra realidad. No es que falten historias por contar; lo que hace falta es financiamiento y un público dispuesto a consumir nuestras propias historias, aquellas que reflejan quiénes somos.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR