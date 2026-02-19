Herencias en las redes

Ahora se ha puesto de moda que te incluyan en grupos de Instagram donde personas afirman estar regalando cantidades sustanciosas de dinero. Publican el nombre de una cuenta, la contraseña, el saldo y un supuesto enlace a un sitio web con la intención de que los curiosos entren a cotillear.

Pero, como bien dice el refrán: “la curiosidad mató al gato”. Y aunque en este caso no se pierda la vida literalmente, sí que puede acarrear muchas complicaciones. Deben recordar que todo lo que parece demasiado fácil, rara vez es algo bueno.