Hay que ser precavidos

Llegó el verano y la gente aprovecha para visitar playas, ríos, cascadas y otros sitios naturales para disfrutar de las bellezas que ofrece el país. Está muy bien fomentar el turismo interno; sin embargo, debemos ser precavidos y tomar en cuenta las medidas de seguridad antes de ingresar a estas áreas.

La noticia del fallecimiento de un hombre al realizar un clavado en un río es lamentable y debe hacernos reflexionar para evitar que situaciones como estas se repitan. Por un descuido podemos pasar un mal momento e, incluso, perder la vida.